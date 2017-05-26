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В Калининграде болельщики, волонтеры и представители ФИФА смогут пользоваться транспортом бесплатно
Болельщики, волонтеры и представители Международной федерации футбола на маршрутах чемпионата мира 2018 года в Калининграде смогут бесплатно пользоваться услугами транспорта. Соответствующее постановление принято городской администрацией в соответствие с соглашениями с ФИФА и оргкомитетом "Россия-2018", сообщает пресс-служба мэрии.
"Утвержден порядок предоставления права на бесплатный проезд автомобильным пассажирским транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам спортивных соревнований ЧМ-2018", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Согласно постановлению, право бесплатного проезда предоставляется зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки ФИФА, на основании предоставленных ими документов, для болельщиков это карты зрителя, входной билет на матч или документ, дающий право на получение такого билета. Для болельщиков право на бесплатный проезд будет предоставляться в дни проведения матчей ЧМ, для волонтеров на весь их период - с 16 по 28 июня 2018 года.
"Утвержден порядок предоставления права на бесплатный проезд автомобильным пассажирским транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам спортивных соревнований ЧМ-2018", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Согласно постановлению, право бесплатного проезда предоставляется зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в списки ФИФА, на основании предоставленных ими документов, для болельщиков это карты зрителя, входной билет на матч или документ, дающий право на получение такого билета. Для болельщиков право на бесплатный проезд будет предоставляться в дни проведения матчей ЧМ, для волонтеров на весь их период - с 16 по 28 июня 2018 года.
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