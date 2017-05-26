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Эдуард Безуглов: риск неучастия Акинфеева и Дзюбы в Кубке конфедераций отсутствует

Тренерский штаб сборной России уверен, что проблемы со здоровьем не помешают вратарю Игорю Акинфееву и нападающему Артему Дзюбе принять участие в Кубке конфедераций.

"Акинфеев на несколько дней останется в Москве для проведения процедур. Он последние недели играл на уколах, мы это знали. Риска, что он пропустит Кубок конфедераций, нет. Мы этого не опасаемся. Он присоединится к команде 28–29 мая.

Дзюба профессионально относится к рекомендациям врачей. Колено сейчас в хорошем состоянии, и Артем в хорошем настроении. Риска, что он пропустит турнир, также нет. Надеюсь, мы увидим скоро лучшего Дзюбу", — заявил после первой тренировки сборной в Австрии врач команды Эдуард Безуглов ТАСС.
Теги: Акинфеев Дзюба Сборная России
Сегодня, 21:03
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