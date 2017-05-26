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Сборные России и Чили рассудит испанец Хесус Хиль Мансано

Товарищеский матч национальных сборных России и Чили, который пройдет 9 июня на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве, обслужит бригада арбитров из Испании во главе Хесусом Хилем Мансано, сообщает пресс-служба РФС.

Помогать ему будут Анхель Невадо Родригес и Диего Барберо Севилья.
Теги: Сборная России Сборная Чили
Сегодня, 21:50
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