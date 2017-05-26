Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" будет завершена 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова."В целях безусловного исполнения обязательств принято консолидированное решение, и уже осуществляется замена газона футбольного поля на качественный рулонный газон. К 28 мая будет завершена укладка и начнется прошивка нового газона", - цитирует слова вице-губернатора пресс-служба.Ранее сообщалось, что работы по укладке нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" будут стоить порядка 3 млн рублей. Кто будет оплачивать работы, не уточнялось.