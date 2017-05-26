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Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" будет завершена 28 мая

Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" будет завершена 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

"В целях безусловного исполнения обязательств принято консолидированное решение, и уже осуществляется замена газона футбольного поля на качественный рулонный газон. К 28 мая будет завершена укладка и начнется прошивка нового газона", - цитирует слова вице-губернатора пресс-служба.

Ранее сообщалось, что работы по укладке нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" будут стоить порядка 3 млн рублей. Кто будет оплачивать работы, не уточнялось.

ТАСС
Вчера, 23:06
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№2 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
походу оплачивать будет Албин, поэтому реальная цена)
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Энтерпрайз (Вчера, 23:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что то подозрительно мало.Всего 3 миллиона?Не миллиарда?Это не опечатка?А оплачивать будем мы!
Регистрация: 3.09.2016
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