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Начались работы по благоустройству территории "Екатеринбург Арены"

В Екатеринбурге начали благоустраивать территорию стадиона Чемпионата мира в России. Как сообщили welcome2018.com в пресс-службе генерального подрядчика компании "Синара-Девелопмент", работы планируется завершить осенью 2017 года.

"Для строительства покрытий по периметру арены на площадку завезено 80 тысяч тонн щебня различных фракций. Вокруг стадиона планируется укладка бехатона и гранитной плитки, также для благоустройства на "Екатеринбург Арене" будут организованы газоны, площадь которых составит около 5 500 кв. м. Ограждения пешеходных зон и газонов будут выполнены из гранитного камня", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что на территории спорткомплекса высадят крупномерные хвойные и лиственные деревья, кустарники и цветы. "На заключительном этапе на прилегающей к стадиону территории будут установлены скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, навигационные стенды", - сообщили в компнании.

По словам генерального директора компании "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева, поле к посеву травы закончат готовить в июле.

"На стадионе закончены работы по устройству основания футбольного поля, в настоящее время строители приступили к монтажу дренажной системы: специальным образом выкладываются перфорированные трубы, слив воды из которых будут обеспечивать расположенные по периметру поля трубопроводы и колодцы", - сказал Уфимцев.
Вчера, 23:39
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