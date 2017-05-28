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Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России на сегодняшней тренировке в Австрии работает в оптимальном составе. Все футболисты команды, прибывшие на сбор, занимаются в общей группе, травмированных нет, сообщает "Чемпионат.сом".

Сборная России приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России. Вчера стартовал сбор команды в Австрии.
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:38
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(1)
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 13:37) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: PanoV
Да Там Тарасов даже не знает, зачем он тренируется, что за турнир его ждет..пистец, он точно футболист? Скорей бы он свалил уже из Локомотива.

Вот полностью с тобой согласен!
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (2)

Блин, каждый раз, когда сборная в полном составе тренируется, об этом на новостнике РуФу сообщается! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:45) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Да Там Тарасов даже не знает, зачем он тренируется, что за турнир его ждет..пистец, он точно футболист? Скорей бы он свалил уже из Локомотива.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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