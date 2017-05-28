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Артем Дзюба: главное, чтобы колено позволило сыграть в Кубке конфедераций

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба надеется, что состояние здоровья позволит ему сыграть в Кубке конфедераций-2017.

"Главное, чтобы колено позволило сыграть на Кубке конфедераций", - цитирует Дзюбу официальный твиттер сборной России.
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 14:02
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7
(1)
№7 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 15:08) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: shatronok
Артём ! Ты береги себя, не сломайся. Нам тебя ещё в Спартак продать надо.

laughing Юмор , однако !
Регистрация: 28.05.2017
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:47) #
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  •  (3)
online

Цитата: shatronok
Артём ! Ты береги себя, не сломайся. Нам тебя ещё в Спартак продать надо.


сколько вы нам дадите за Дзюбу, чтоб мы согласились его забрать?
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:35) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
парашавлюку привет после матча с конями

это как раз тебе ослику привет,а так же от Адриано и Глушакова в последних дерби,так что не квакай тут покрышкин joy
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 14:34) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Артём ! Ты береги себя, не сломайся. Нам тебя ещё в Спартак продать надо.
Регистрация: 12.07.2014
№3 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 14:32) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: golden Axe
пинотексом побрызгай и все пройдет

Цитата: tiki
да с таким составом проще любому адекватному игроку по травме закосить

так ваши первые симулянты,у всех сразу пятки,носы заболели

парашавлюку привет после матча с конями
Регистрация: 7.09.2015
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 14:28) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
пинотексом побрызгай и все пройдет

Цитата: tiki
да с таким составом проще любому адекватному игроку по травме закосить

так ваши первые симулянты,у всех сразу пятки,носы заболели
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:08) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
да с таким составом проще любому адекватному игроку по травме закосить


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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