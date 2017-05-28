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Павел Колобков: сейчас "Лужники" - суперсовременный стадион

Большая спортивная арена "Лужники" в Москве благодаря реконструкции к чемпионату мира 2018 года стала суперсовременным стадионом. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Помните, какой был стадион в Лужниках до реконструкции?! Он был устаревшим. А сейчас Большая спортивная арена - суперсовременный стадион. Не знаю, есть ли аналоги в мире, поскольку это совершенно другой уровень. Кубок конфедераций и чемпионат мира - праздник, к которому нам удалось создать такую красоту", - цитирует Колобкова ТАСС.

Колобков также отметил стадион "Санкт-Петербург". "В Петербурге построили очень красивый стадион, будто летающая тарелка приземлилась. Этот стадион - сложное инженерное сооружение, при строительстве которого применены суперсовременные технологии".
Сегодня, 15:29
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№8 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 17:05) #
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Цитата: Black Fox
По сравнению с реконструкцией Лужи даже злосчастный Крестовский как воровство сникерса из магазина...

Допустим, но не 10 лет же!!!! Кроме того помимо самих Лужников там кучу чего около Лужников строится и конструируется.
Регистрация: 27.09.2015
№7 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:14) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Black Fox
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Спасибо.
Цитата: tiki
ну так я послушал в инет записи...у вокалиста вокал настолько косячил, что я был рад тому, что не попал на этот концерт и не попал на трату денег на это"дно"

Согласен, будем смотреть, что на выходе получится.
Крестовский за такие деньги сыроват, мягко говоря.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: PanoV
Цитата: Black Fox
По сравнению с реконструкцией Лужи даже злосчастный Крестовский как воровство сникерса из магазина...

Есть доказательства посерьезней, чем просто слова?

да фиг там с воровством
просто про крестовский тоже орали что суперсовременный....открыли..
ииии......опущу эпитеты на этот счет
а вот лужу то еще не открыли...кто его знает что там будет по факту
на афишах всегда все красиво
такой.мини пример.как то лет 5 назад приезжала группа, которая мне в целом нравилась. хардкор (не путать с электронной "шляпой") , а у меня не было возможности пойти, так как в другой город уезжал
ну так я послушал в инет записи...у вокалиста вокал настолько косячил, что я был рад тому, что не попал на этот концерт и не попал на трату денег на это"дно"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
А не выложишь для ленивых?

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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:09) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Black Fox
гугли цену реконструкции

А не выложишь для ленивых?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Есть доказательства посерьезней, чем просто слова?

нагугли цену реконструкции


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:07) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Black Fox
По сравнению с реконструкцией Лужи даже злосчастный Крестовский как воровство сникерса из магазина...

Есть доказательства посерьезней, чем просто слова?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 16:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
По сравнению с реконструкцией Лужи даже злосчастный Крестовский как воровство сникерса из магазина...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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