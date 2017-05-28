Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:08
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (1)
Сейду Думбия вернётся в "Рому" (1)
02:33
Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое
Гекдениз Карадениз: если Грасию отправить в отставку и пригласить иностранца, то будет то же самое
Павел Колобков: сейчас "Лужники" - суперсовременный стадион
Большая спортивная арена "Лужники" в Москве благодаря реконструкции к чемпионату мира 2018 года стала суперсовременным стадионом. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
"Помните, какой был стадион в Лужниках до реконструкции?! Он был устаревшим. А сейчас Большая спортивная арена - суперсовременный стадион. Не знаю, есть ли аналоги в мире, поскольку это совершенно другой уровень. Кубок конфедераций и чемпионат мира - праздник, к которому нам удалось создать такую красоту", - цитирует Колобкова ТАСС.
Колобков также отметил стадион "Санкт-Петербург". "В Петербурге построили очень красивый стадион, будто летающая тарелка приземлилась. Этот стадион - сложное инженерное сооружение, при строительстве которого применены суперсовременные технологии".
"Помните, какой был стадион в Лужниках до реконструкции?! Он был устаревшим. А сейчас Большая спортивная арена - суперсовременный стадион. Не знаю, есть ли аналоги в мире, поскольку это совершенно другой уровень. Кубок конфедераций и чемпионат мира - праздник, к которому нам удалось создать такую красоту", - цитирует Колобкова ТАСС.
Колобков также отметил стадион "Санкт-Петербург". "В Петербурге построили очень красивый стадион, будто летающая тарелка приземлилась. Этот стадион - сложное инженерное сооружение, при строительстве которого применены суперсовременные технологии".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.