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В Лужниках прошла высадка саженцев вишни, приуроченная к Кубку конфедераций-2017

Высадка саженцев вишни, приуроченная к старту Кубка конфедераций, прошла на территории спорткомплекса "Лужники", сообщает ТАСС.

В мероприятии, которое состоялось в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков и послы чемпионата мира по футболу Александр Овечкин, Алексей Немов, Виктория Лопырева, Яна Чурикова, Илья Авербух, Игорь Бутман и другие.

Торжественная часть мероприятия прошла на Большой спортивной арене, где завершается реконструкция к матчам чемпионата мира и Кубка конфедераций. Гости фестиваля приняли участие в специально организованной экскурсии по стадиону.

"Этот комплекс - наша центральная арена, где мы всех ждем. Испытываю чувство ностальгии по старому стадиону, но дух спорта здесь сохранен, как и дух победы. Сохранился также и фасад, где будут закреплены таблички с именами победителей успешной для нас Олимпиады в Москве. Хочется, чтобы после окончания чемпионата мира тут появилась еще одна табличка - посвященная победе сборной по футболу", - сказал Колобков.

"В ближайшие дни стадион будет сдан в эксплуатацию, мы первые, кто вышел на этот газон. Мы высаживаем новую аллею, посвященную восьмерым легендарным футболистам сборных-участниц Кубка конфедераций. Я удостоен чести посадить дерево Рината Дасаева. Недавно я забил ему гол, чем очень горжусь", - добавил он
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