Опрос:

Новости партнеров

Роман Нойштэдтер прибыл в расположение сборной России

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштэдтер прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии подготовительный сбор к Кубку конфедераций, сообщает твиттер российской команды.

Нойштэдтер до этого находился в расположении "Фенербахче". Заключительный тур чемпионата Турции пройдет 4 июня.
Теги: Нойштедтер Сборная России
Сегодня, 16:12
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: следующий (Сегодня, 17:53) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: AnK.
Зачем он Сборной?

Ну этот вопрос задаешь не только ты, а наверное вся страна.
Регистрация: 14.12.2012
№5 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:32) #
  • 0
  •  (0)
online

Ну все, теперь всех победю!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Тьфу,..


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
именно ради этого хохлонемца и есть лимит smile
Регистрация: 18.03.2017
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 16:53) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Зачем он Сборной?
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Стасик сними голубые очки,
жаль его Зенить не купил...


--------------------
"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.