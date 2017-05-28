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Роман Нойштэдтер прибыл в расположение сборной России
Защитник "Фенербахче" Роман Нойштэдтер прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии подготовительный сбор к Кубку конфедераций, сообщает твиттер российской команды.
Нойштэдтер до этого находился в расположении "Фенербахче". Заключительный тур чемпионата Турции пройдет 4 июня.
Нойштэдтер до этого находился в расположении "Фенербахче". Заключительный тур чемпионата Турции пройдет 4 июня.
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