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Алан Дзагоев пропустит Кубок Конфедераций
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев сообщил, что из-за травмы не сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017.
"Непростая ситуация сложилась: нога болит, а снимок ничего не показывает. Вроде до матча с "Рубином" рубец зажил, я вышел на поле и забил, на следующей тренировке работал в общей группе, а потом — снова рецидив. Я в течение двух месяцев приезжал на базу на несколько часов раньше, тренировался с нашими физиотерапевтами, относился к своему восстановлению максимально профессионально. Возможно, нужно было дать своей ноге немного больше отдохнуть, а я хотел быстрее выйти на поле.
28 мая лечу в Сербию к одному специалисту-реабилитологу. Мне его посоветовал Зоран Тошич, Олег Шатов и Игорь Смольников — этот физиотерапевт ставил на ноги многих звёзд, Луку Модрича, например. Получается, отпуска у меня не будет — буду готовиться с ним до начала тренировочных сборов. На Кубок Конфедераций, к своему большому сожалению, тоже не попадаю", — цитирует Дзагоева "Чемпионат.сом".
"Непростая ситуация сложилась: нога болит, а снимок ничего не показывает. Вроде до матча с "Рубином" рубец зажил, я вышел на поле и забил, на следующей тренировке работал в общей группе, а потом — снова рецидив. Я в течение двух месяцев приезжал на базу на несколько часов раньше, тренировался с нашими физиотерапевтами, относился к своему восстановлению максимально профессионально. Возможно, нужно было дать своей ноге немного больше отдохнуть, а я хотел быстрее выйти на поле.
28 мая лечу в Сербию к одному специалисту-реабилитологу. Мне его посоветовал Зоран Тошич, Олег Шатов и Игорь Смольников — этот физиотерапевт ставил на ноги многих звёзд, Луку Модрича, например. Получается, отпуска у меня не будет — буду готовиться с ним до начала тренировочных сборов. На Кубок Конфедераций, к своему большому сожалению, тоже не попадаю", — цитирует Дзагоева "Чемпионат.сом".
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