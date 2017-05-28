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Алан Дзагоев пропустит Кубок Конфедераций

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев сообщил, что из-за травмы не сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017.

"Непростая ситуация сложилась: нога болит, а снимок ничего не показывает. Вроде до матча с "Рубином" рубец зажил, я вышел на поле и забил, на следующей тренировке работал в общей группе, а потом — снова рецидив. Я в течение двух месяцев приезжал на базу на несколько часов раньше, тренировался с нашими физиотерапевтами, относился к своему восстановлению максимально профессионально. Возможно, нужно было дать своей ноге немного больше отдохнуть, а я хотел быстрее выйти на поле.

28 мая лечу в Сербию к одному специалисту-реабилитологу. Мне его посоветовал Зоран Тошич, Олег Шатов и Игорь Смольников — этот физиотерапевт ставил на ноги многих звёзд, Луку Модрича, например. Получается, отпуска у меня не будет — буду готовиться с ним до начала тренировочных сборов. На Кубок Конфедераций, к своему большому сожалению, тоже не попадаю", — цитирует Дзагоева "Чемпионат.сом".
Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 17:39
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№10 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Black Fox
Непростая ситуация сложилась: нога болит, а снимок ничего не показывает

Анализ крови сделать не пробовали?

кровь покажет совсем иное
вот у меня сейчас разрыв крестов и разрыв мениска...и кровь тут ничего не показала
одно показало мрт, другое узи
а вообще надеюсь определят, а то уже и правда напрягает, что как Гонсалес


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№9 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 17:53) #
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online

Здоровья Алану! Но, честно говоря, на эту сбродную с этим тренером на этом турнире настолько пофигу, что совсем неинтересно, кто там будет бегать с оxepевшими глазами и дырками сзади на трусах у своих ворот.


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№8 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 17:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну и ладно, Алан давай выздоравливай. А на КК и так делать нечего, все равно наши продуют.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№7 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Непростая ситуация сложилась: нога болит, а снимок ничего не показывает

Анализ крови сделать не пробовали?

там наверное защемление нерва..позвоночник....если снимок чистый.
Регистрация: 6.09.2013
№6 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:47) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хрусталь в УТИЛЬ! Вернее в цска!
Регистрация: 14.12.2016
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
на него никто и не расчитывал
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:47) #
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online

Может уже пора пропустить футбол, и заняться шаурмой? иЛи как в одном городе говорят шавермой?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Непростая ситуация сложилась: нога болит, а снимок ничего не показывает

Анализ крови сделать не пробовали?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:43) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
видимо, кокаин
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:40) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хрусталь какой то...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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