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Генконсул РФ в Зальцбурге посетил тренировку сборной России
Тренировку сборной России, которая продолжает готовиться к Кубку конфедераций в Австрии, посетил генеральный консул РФ в Зальцбурге Всеволод Василенко.
На тренировку в воскресенье Василенко приехал с женой и сыном.
"Узнал, что наша сборная здесь и решил посетить. Поводом, во-первых, послужило то, что лично знаю Станислава Саламовича Черчесова еще по своим прежним командировкам, когда он здесь играл, а потом работал тренером. Плюс у меня были дела в Инсбруке, это недалеко, так что решил совместить", - цитирует Василенко ТАСС.
На тренировку в воскресенье Василенко приехал с женой и сыном.
"Узнал, что наша сборная здесь и решил посетить. Поводом, во-первых, послужило то, что лично знаю Станислава Саламовича Черчесова еще по своим прежним командировкам, когда он здесь играл, а потом работал тренером. Плюс у меня были дела в Инсбруке, это недалеко, так что решил совместить", - цитирует Василенко ТАСС.
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