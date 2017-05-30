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Валерий Непомнящий: надеюсь, наша сборная покажет свой максимум на ЧМ-2018

Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о наставнике сборной России Станиславе Черчесове.

"Конечно, я хорошо знаю Станислава Черчесова. Не могу сказать, что у нас с ним единые взгляды на все вопросы, связанные с национальной командой страны. Но каждый тренер имеет право делать что-то по-своему. Я очень желаю Черчесову, чтобы все у него в сборной сбылось и удалось. Очень хотелось бы добиться максимума — сейчас я говорю не о Кубке конфедераций, а о чемпионате мира. Надеюсь, наша команда на это способна", — цитирует специалиста "Спорт День за Днем".
Теги: Непомнящий Сборная России
Сегодня, 16:45
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 16:51) #
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Максимум российской сборной 4-е место в группе
Регистрация: 10.10.2013
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