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ЦСКА начал продажу билетов на матч Россия - Чили

ЦСКА и Российский футбольный союз достигли договорённости о проведении товарищеского матча сборных России и Чили на стадионе красно-синих.

Игра состоится 9 июня, начало в 19:00 мск. Билеты можно приобрести онлайн через сервис kassir.ru, а также они поступили в продажу в кассах Арены ЦСКА.

ПФК ЦСКА
Теги: Сборная Чили Сборная России
Сегодня, 20:21
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№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sidhe
Для того, чтобы посетить матч, необходимо предъявить билеты на 2 предыдущие игры и талончик на проезд в автобусе 1970 года выпуска!

joy
Цитата: Sidhe
Трансляция за 75 рубликов будет?

Трансляции и в хорошее то время не было,тупо денежки соберут с осликов и привет)
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: vit (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
molot327,
толян... там хохлЫ окружают... вернись обратно на диван... или он у тебя на колесиках....?


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:52) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sidhe
Для того, чтобы посетить матч, необходимо предъявить билеты на 2 предыдущие игры и талончик на проезд в автобусе 1970 года выпуска! laughing


Свинов, даже если они и ЭТИ условия выполнят, все равно на стадион не пустят.
Не надейтесь.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (10)
online

Для того, чтобы посетить матч, необходимо предъявить билеты на 2 предыдущие игры и талончик на проезд в автобусе 1970 года выпуска! laughing

Трансляция за 75 рубликов будет?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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