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Алексей Сорокин: главная трудность при организации Кубка Конфедераций - нездоровая атмосфера вокруг России

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин назвал главный фактор, который мешает при организации Кубка Конфедераций.

"Безусловно, акцент сделан на четыре города, четыре стадиона. Два города у нас менее опытные в плане организаций такого рода турниров - это Сочи и Санкт-Петербург. Но, думаю, мы со всем успеем. Трудность - это подчас нездоровая атмосфера, которая раздувается в западных СМИ вокруг России. Раздражает ли это меня? Можно было бы подружелюбнее", - цитирует Сорокина "Спорт FM".
Теги: Сорокин
Сегодня, 21:17
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