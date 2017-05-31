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Волонтеры ЧМ-2018 посетили "Стадион Калининград"
В Калининграде для активистов Центра подготовки городских волонтеров провели экскурсию по строительной площадке "Стадиона Калининград", который примет матчи Чемпионата мира 2018, сообщает welcome2018.com.
Ребятам показали основные зоны, где волонтеры будут принимать участие в организации матчей. Это и управление зрительскими потоками, и обеспечение работы СМИ, и взаимодействие с командами и многое другое.
Ребятам показали основные зоны, где волонтеры будут принимать участие в организации матчей. Это и управление зрительскими потоками, и обеспечение работы СМИ, и взаимодействие с командами и многое другое.
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