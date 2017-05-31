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Виталий Мутко: продажа пива на матчах Кубка конфедераций не вызывает опасений
Продажа пива на матчах Кубка конфедераций 2017 года не должно вызывать опасений, заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
Ранее МВД РФ согласовало с Международной федерацией футбола (ФИФА) продажу пива на стадионах в пластиковой таре во время турнира.
"Продажа пива на стадионах и в фанатских зонах - желание ФИФА. Никаких опасений на этот счет нет. В целях безопасности проносить напитки в стеклянной таре будет запрещено", - цитирует Мутко ТАСС.
Ранее МВД РФ согласовало с Международной федерацией футбола (ФИФА) продажу пива на стадионах в пластиковой таре во время турнира.
"Продажа пива на стадионах и в фанатских зонах - желание ФИФА. Никаких опасений на этот счет нет. В целях безопасности проносить напитки в стеклянной таре будет запрещено", - цитирует Мутко ТАСС.
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