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Виталий Мутко: продажа пива на матчах Кубка конфедераций не вызывает опасений

Продажа пива на матчах Кубка конфедераций 2017 года не должно вызывать опасений, заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Ранее МВД РФ согласовало с Международной федерацией футбола (ФИФА) продажу пива на стадионах в пластиковой таре во время турнира.

"Продажа пива на стадионах и в фанатских зонах - желание ФИФА. Никаких опасений на этот счет нет. В целях безопасности проносить напитки в стеклянной таре будет запрещено", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 22:46
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
а в чем проблема разрешить это и в нашей лиге?не, серьезно...сделайте цену рублей в 150 хотя бы самое дешевое...а то смысл?народ упивается до матча в такие щи, что вообще им проще спать завалиться


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Регистрация: 27.12.2010
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