Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Артем Дзюба: покидаю сборную России по состоянию здоровья

Нападающий Артём Дзюба рассказал о причинах, по которым он не сможет помочь сборной России в Кубке конфедераций.

"Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чьё-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьёзном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места", — цитирует Дзюбу официальный сайт РФС.
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 16:07
Напечатать
29
(3)
№29 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Блаженный
Вызывайте Чадова!

Лучше врача Чазова
Регистрация: 12.11.2007
№28 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 17:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вызывайте Чадова!
Регистрация: 18.04.2010
№27 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:52) #
  • +2
  •  (2)
online

Кто-нибудь может себе представить чтоб Месси заявил - не, не поеду... Ну его... А вдруг? Да он с оторваной ногой поползет в сборную!
А это - просто голубопульный 3,14дорас. Не вызывать ВООБЩЕ! Бухаров и Чалов есть. И быстрый Смолов


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№26 Написал: Egorysche (Сегодня, 17:49) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: vladdd
Спартачи даже выиграв чемп не меняются - озлобленные какие-то, желчные.
Здоровья Артему.

а у них пожизненый комплекс неполноценности теперь

ЧАЛОВ ЗАСЛУЖИЛ ВЫЗОВА
Регистрация: 26.03.2015
№25 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 17:40) #
  • -8
  •  (8)
online

Спартачи даже выиграв чемп не меняются - озлобленные какие-то, желчные.
Здоровья Артему.
Регистрация: 5.05.2009
№24 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:37) #
  • +4
  •  (8)

Береги себя, Артемка - таких больше не осталось, ты последний....
Регистрация: 3.03.2007
№23 Написал: Witt Германия (Сегодня, 17:33) #
  • +4
  •  (6)

Очень ожидаемо!
Регистрация: 10.07.2014
№22 Написал: Scoter дом (Сегодня, 17:21) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дайте шанс Чалову !!!!
Регистрация: 26.09.2006
№21 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 17:20) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
...походу позор нас очередной ждет!!!!!!!
Регистрация: 22.02.2013
№20 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 17:20) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Еще бы - в сборной бабла не платят. помним, как отказался играть в сборной в предыдущих "контрольных" матчах, потом, как сайгак бегал за Зенытик.
Вот лучше б у него коллапс языка случился. а то как языком трепать - так с ним все на войну могут идти. а как бесплатно за сборную попахать, так у него "состояние здоровья". трепло и лицемер. smirk


--------------------
Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№19 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:16) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Берегите ногу, Сеня. pensive


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:14) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Давай -давай, рахит , ковыляй потихонечку


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 17:10) #
  • +5
  •  (11)

И почему я не удивлён
Регистрация: 21.12.2016
№16 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:08) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
не велика потеря


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№15 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:07) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Черчесову уже сейчас надо наигрывать другого нападающего.На Бздюбу нет надежды никакой.Он ведь не сыграл ни одной товарищеской игры,однако за Зенит играл сразу после сборов сборной!!!О чём это говорит?Подумай Стасик,если есть думалка!
Регистрация: 2.04.2012
№14 Написал: Barmaley (Сегодня, 17:04) #
  • -5
  •  (9)
online

Это как раз и советовал ему Мирча Луческу. Иногда не лишним бывает прислушаться к опытному тренеру, а не валить всех собак на него.
Регистрация: 17.04.2017
№13 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:01) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: Kolpino2
Загубил игрока проклятый осетин.

он его что за колено покусал?
Регистрация: 7.12.2016
№12 Написал: safonas (Сегодня, 16:50) #
  • +4
  •  (10)

мда....что и требовалось доказать


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№11 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 16:43) #
  • +6
  •  (18)

Хитрож-й главный симулянт российского футбола... И при этом не лечится, от операции отказывается, говоря "само пройдет"... наверно, когда ему нужно будет ? Сейчас у него задача первостепенная внушить новому рулевому "Зенита" в своей надобности... Боится, что макаронник, как Бердыев в "Ростове" посадит Дзюбу на длинную скамейку, не смотря на короткую скамейку у банкрота в 2015 году.... И не дай бог, еще об этом Манчинни узнает. По-этому, посмотрите как этот словоблуд будет на сборах землю рыть, чтобы произвести впечатление. Тем более,что толку от него в сборной НИКАКОЙ. А в Питере на кону большое бабло и безбедный контракт, после расторжения которого, ОН вряд ли кому-то будет нужен. Ждем сборов и посмеемся вместе.
Регистрация: 25.02.2017
№10 Написал: Barmaley (Сегодня, 16:40) #
  • -10
  •  (12)
online

Так получаеся что прав был Луческу , что не ставил больных на игру? Тот же Шатов сомневаюсь, что прошел бы медосмотр в сборной. А сколько понтов в Зените, типа тренер может, не может без нас. Два пассажира просиживали в команде ради практики игровой. Есть и третий еще по фамилии Жирков, но он стесняется признаться что калека. Главное чтобы не вырвало на поле в Будапеште.
Регистрация: 17.04.2017
№9 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37) #
  • -4
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Спартак-навсегда
Пусть выздоравливает. Но без него как-то приятнее. Чужой среди своих...

Сам понял че ляпнул?
Регистрация: 5.04.2017
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:37) #
  • -11
  •  (13)
online

Загубил игрока проклятый осетин.
Регистрация: 12.11.2007
№7 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 16:33) #
  • +13
  •  (19)

Стас, блин возьми в сборную Чалова что ли! Больше толку будет, пацан голодный до футбола!
Регистрация: 1.06.2017
№6 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:32) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
Писдоболить у нас все мастера,а как играть,то пятка болит,то в кую знобит.., а впрочем один хрен ловить нечего ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:32) #
  • +3
  •  (15)

короче, у дзюбораса пятка болит

пожалейте шлюбораса
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 16:22) #
  • +5
  •  (17)
online

То лапти ломит, то хвост отваливается. Острое воспаление хитрости, или "у 3,14дораса коленка болит"
Раньше был Бздюбой, теперь стал Дзюборасом. Быстро прогнил, однако.


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 16:19) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Может и не будет хватать его. По крайней мере безучастным вроде не бывает на поле, а нашим с таким уровнем мастерства только на самоотдачу и уповать...
Регистрация: 21.05.2016
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 16:16) #
  • +5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть выздоравливает. Но без него как-то приятнее. Чужой среди своих...


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:14) #
  • +4
  •  (16)

Зениту нужно подбирать игрока на подмену Дзюбе, например, Погребняк и Бухаров
Регистрация: 20.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.