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Опасные производства остановят на время проведения КК-2017
Деятельность опасных производств будет остановлена в регионах России, где будут проходить матчи Кубка конфедераций, сообщает пресс-служба Минздрав РФ.
"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" в субъектах Российской Федерации, на территориях которых проводится Кубок конфедераций FIFA 2017 года, будет приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества. Правительством Российской Федерации будет определен перечень производств и организаций и порядок приостановления деятельности таких производств. Указанный перечень будет сформирован с учетом обеспечения социальной защиты населения, сохранения полного объема оказания медицинской помощи населению данных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" в субъектах Российской Федерации, на территориях которых проводится Кубок конфедераций FIFA 2017 года, будет приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества. Правительством Российской Федерации будет определен перечень производств и организаций и порядок приостановления деятельности таких производств. Указанный перечень будет сформирован с учетом обеспечения социальной защиты населения, сохранения полного объема оказания медицинской помощи населению данных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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