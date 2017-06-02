Опасные производства остановят на время проведения КК-2017

Деятельность опасных производств будет остановлена в регионах России, где будут проходить матчи Кубка конфедераций, сообщает пресс-служба Минздрав РФ."В соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года" в субъектах Российской Федерации, на территориях которых проводится Кубок конфедераций FIFA 2017 года, будет приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества. Правительством Российской Федерации будет определен перечень производств и организаций и порядок приостановления деятельности таких производств. Указанный перечень будет сформирован с учетом обеспечения социальной защиты населения, сохранения полного объема оказания медицинской помощи населению данных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.