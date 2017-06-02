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Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (7)
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Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге
В соцсетях появилась вакансия хостес для работы на Кубке конфедераций.
Для помощи вип-гостям матчей в Петербурге приглашают девушек с размером груди не меньше третьего. Согласно распространенному объявлению, девушки должны быть старше 21 года, иметь 40-42-й размер одежды и как минимум третий размер груди.
Планируется, что хостес будут встречать гостей в вип-ложах, раздавать подарки и помогать им в сложных ситуациях. Знание иностранных языков отходит на второй план. Отмечается, что девушкам лишь желательно знать английский язык.
Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, имеет ли человек, распространивший информацию, какое-либо отношение к компании MATCH Hospitality, с которой оргкомитет заключал договор по найму сотрудников для обслуживания матчей Кубка конфедераций. В петербургском представительстве оргкомитета при заключении договора по набору персонала на схожую вакансию отмечали, что знание иностранных языков является главным критерием, а хороший английский – обязательным условием.
Nation News
Для помощи вип-гостям матчей в Петербурге приглашают девушек с размером груди не меньше третьего. Согласно распространенному объявлению, девушки должны быть старше 21 года, иметь 40-42-й размер одежды и как минимум третий размер груди.
Планируется, что хостес будут встречать гостей в вип-ложах, раздавать подарки и помогать им в сложных ситуациях. Знание иностранных языков отходит на второй план. Отмечается, что девушкам лишь желательно знать английский язык.
Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, имеет ли человек, распространивший информацию, какое-либо отношение к компании MATCH Hospitality, с которой оргкомитет заключал договор по найму сотрудников для обслуживания матчей Кубка конфедераций. В петербургском представительстве оргкомитета при заключении договора по набору персонала на схожую вакансию отмечали, что знание иностранных языков является главным критерием, а хороший английский – обязательным условием.
Nation News
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