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Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге

В соцсетях появилась вакансия хостес для работы на Кубке конфедераций.

Для помощи вип-гостям матчей в Петербурге приглашают девушек с размером груди не меньше третьего. Согласно распространенному объявлению, девушки должны быть старше 21 года, иметь 40-42-й размер одежды и как минимум третий размер груди.

Планируется, что хостес будут встречать гостей в вип-ложах, раздавать подарки и помогать им в сложных ситуациях. Знание иностранных языков отходит на второй план. Отмечается, что девушкам лишь желательно знать английский язык.

Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, имеет ли человек, распространивший информацию, какое-либо отношение к компании MATCH Hospitality, с которой оргкомитет заключал договор по найму сотрудников для обслуживания матчей Кубка конфедераций. В петербургском представительстве оргкомитета при заключении договора по набору персонала на схожую вакансию отмечали, что знание иностранных языков является главным критерием, а хороший английский – обязательным условием.

Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге

Nation News
Сегодня, 19:33
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(0)
№7 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:20) #
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  •  (3)

Ну если с третьим размером то и без комплексов что бы без долгих разговоров! Что скажешь культурная столица! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№6 Написал: vit (Сегодня, 20:00) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
щеглофф... там твёрдая треха... правда висят от жира и старости... но для чухни в самый раз... блясингу кастинг устройте.. тоже старый пердун военный.. он и танец живота епанет за кукурузу..


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: tuner (Сегодня, 19:51) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Среди обладательниц третьего размера девушек днём с огнём не сыщешь, а язык со второго плана быстро переместится сами знаете на какой.
Регистрация: 29.08.2015
№4 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 19:45) #
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  •  (8)

smiley Бардель-Арена!
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
написали бы сразу-"куртизанок")))
Регистрация: 1.06.2014
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:39) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да ну, искать через соцсети - бред. Если б были нужны, обратились бы в ближайшее ночное заведение...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:37) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну а чё, пенсионерок с гардеробов местных театров приглашать что ли?


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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