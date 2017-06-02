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Виталий Мутко: Дзюбе сейчас надо заниматься здоровьем

Нападающий сборной России Артем Дзюба не может тренироваться и выкладываться на играх по максимуму из-за травмы, ему необходимо заняться восстановлением, заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

"Артем не может играть максимально, если он в таком состоянии, то ничего уже не сделаешь, здоровье есть здоровье. Конечно, лучше, когда есть конкуренция, когда больше выбор (игроков), но так сложилось. Но у нас есть команда, она продолжает готовиться. Будем работать.

Он профессиональный спортсмен и сейчас не имеет возможности играть на максимальном уровне. Ему сейчас надо заниматься здоровьем. Команда готовится к старту (Кубка конфедераций), работаем с теми, кто в оптимальном состоянии здоровья, для этого и приглашали футболистов на сбор", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Дзюба Сборная России
Сегодня, 20:10
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