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Глава Ростуризма ожидает не менее 100 тысяч китайских туристов на ЧМ-2018
Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что Россию в дни проведения чемпионата мира 2018 года могут посетить 100 тысяч туристов из Китая.
"В Китае стартовала продажа билетов на чемпионат. Мы ожидаем, что не менее 100 тыс. китайских гостей приедут в нашу страну на это событие", – цитирует Сафонова "Интерфакс".
По словам главы Ростуризма, всего страну могут посетить во время ЧМ-2018 около 1 млн туристов.
"В Китае стартовала продажа билетов на чемпионат. Мы ожидаем, что не менее 100 тыс. китайских гостей приедут в нашу страну на это событие", – цитирует Сафонова "Интерфакс".
По словам главы Ростуризма, всего страну могут посетить во время ЧМ-2018 около 1 млн туристов.
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