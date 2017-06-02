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Глава Ростуризма ожидает не менее 100 тысяч китайских туристов на ЧМ-2018

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что Россию в дни проведения чемпионата мира 2018 года могут посетить 100 тысяч туристов из Китая.

"В Китае стартовала продажа билетов на чемпионат. Мы ожидаем, что не менее 100 тыс. китайских гостей приедут в нашу страну на это событие", – цитирует Сафонова "Интерфакс".

По словам главы Ростуризма, всего страну могут посетить во время ЧМ-2018 около 1 млн туристов.
Сегодня, 20:49
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№1 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 22:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
а халк приедет??.....
Регистрация: 21.10.2013
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