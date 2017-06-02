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Первый канал не будет показывать матчи сборной России против Венгрии и Чили

Трансляций товарищеских матчей сборной России с командами Венгрии и Чили нет в планах Первого канала. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.

"Мы не планируем показ этих матчей", - сказал Файфман.

Российская сборная сыграет с венграми 5 июня в Будапеште, а с чилийцами 9 июня в Москве. Данные встречи станут для подопечных Станислава Черчесова подготовительными к Кубку конфедераций.
Теги: Сборная России Сборная Венгрии Сборная Чили
Сегодня, 21:52
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(2)
№3 Написал: junga Сочи (Сегодня, 22:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
А может оно и к лучшему, а то этот твшный пафос уже надоел, может по-раскрепощеней сыграют, и нам спокойней


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№2 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
стыд и позор... правильно малахова лучше покажите... о каком развитии спорта ваще речь идёт в этой стране???
Регистрация: 21.10.2013
№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:57) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это хорошо, защита от комментатора Гусева... А какой такой канал покажет? Венгерский и Чилийский?


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
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