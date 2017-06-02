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Первый канал не будет показывать матчи сборной России против Венгрии и Чили
Трансляций товарищеских матчей сборной России с командами Венгрии и Чили нет в планах Первого канала. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Файфман.
"Мы не планируем показ этих матчей", - сказал Файфман.
Российская сборная сыграет с венграми 5 июня в Будапеште, а с чилийцами 9 июня в Москве. Данные встречи станут для подопечных Станислава Черчесова подготовительными к Кубку конфедераций.
"Мы не планируем показ этих матчей", - сказал Файфман.
Российская сборная сыграет с венграми 5 июня в Будапеште, а с чилийцами 9 июня в Москве. Данные встречи станут для подопечных Станислава Черчесова подготовительными к Кубку конфедераций.
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