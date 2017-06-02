Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:33
Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (11)
Девушек с третьим размером груди ищут для работы в вип-ложах на Кубке конфедераций в Петербурге (11)
18:35
Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года
Концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону "Санкт-Петербург" будет подписано до конца года
17:29
Азер Алиев интересен клубам РФПЛ (6)
Азер Алиев интересен клубам РФПЛ (6)
17:21
Эдуард Безуглов: функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные нагрузки (5)
Эдуард Безуглов: функциональное состояние Дзюбы не позволяет переносить предложенные нагрузки (5)
14:27
Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав (1)
Александр Беленов: как отразить пенальти Роналду? Для этого сначала нужно попасть в состав (1)
13:57
Юрий Семин: уже 20 финалов Лиги чемпионов не пропускаю, интересно, куда куда двигается футбол (6)
Юрий Семин: уже 20 финалов Лиги чемпионов не пропускаю, интересно, куда куда двигается футбол (6)
В Сочи запустят бесплатные автобусы для болельщиков во время матчей КК-2017
Бесплатные автобусы для болельщиков будут курсировать от вокзала и аэропорта Сочи к месту проведения матчей Кубка конфедераций по футболу. Въезд на личном автотранспорте в Олимпийский парк и в район стадиона "Фишт" с 17 по 30 июня будет закрыт, сообщила пресс-служба администрации города-курорта.
"С 17 по 30 июня все парковки Олимпийского парка будут закрыты, добраться туда можно будет только на общественном транспорте. Также болельщики смогут воспользоваться услугами дополнительных автобусов, отмеченных латинской буквой S", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Автобусы будут курсировать только в дни матчей по маршруту Аэропорт Сочи - санаторий "Известия" - пансионат "Светлана" - ж/д вокзал "Сочи" с интервалом от 3 до 25 минут.
Количество электропоездов и рейсовых автобусов к месту проведения матчей также будет увеличено. "При наличии билета на игру и паспорта болельщика в дни матчей проезд до стадиона "Фишт" и обратно на маршрутах спортивных соревнований (57, 57к, 100, 124с, 125с, 135) будет бесплатным. Эти автобусы будут маркированы специальным знаком", - отметили в мэрии.
"С 17 по 30 июня все парковки Олимпийского парка будут закрыты, добраться туда можно будет только на общественном транспорте. Также болельщики смогут воспользоваться услугами дополнительных автобусов, отмеченных латинской буквой S", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Автобусы будут курсировать только в дни матчей по маршруту Аэропорт Сочи - санаторий "Известия" - пансионат "Светлана" - ж/д вокзал "Сочи" с интервалом от 3 до 25 минут.
Количество электропоездов и рейсовых автобусов к месту проведения матчей также будет увеличено. "При наличии билета на игру и паспорта болельщика в дни матчей проезд до стадиона "Фишт" и обратно на маршрутах спортивных соревнований (57, 57к, 100, 124с, 125с, 135) будет бесплатным. Эти автобусы будут маркированы специальным знаком", - отметили в мэрии.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.