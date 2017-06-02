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Российские телеканалы заплатят $35-40 млн за права на показ ЧМ-2018
Российские телеканалы заплатят за показ Кубка конфедераций $3,5 млн, а за трансляции матчей чемпионата мира - около $35-40 млн. Об этом ТАСС сообщили два источника, не связанные друг с другом.
"За показ Кубка конфедераций телеканалы заплатят 3,5 миллиона долларов. Что касается чемпионата мира, то сейчас обсуждается финальная сумма. Она будет в тех рамках, который предложил конгломерат российских ТВ-компаний (Первый канал, ВГТРК, "Матч"), - 35-40 миллионов", - сказал источник.
"За показ Кубка конфедераций телеканалы заплатят 3,5 миллиона долларов. Что касается чемпионата мира, то сейчас обсуждается финальная сумма. Она будет в тех рамках, который предложил конгломерат российских ТВ-компаний (Первый канал, ВГТРК, "Матч"), - 35-40 миллионов", - сказал источник.
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