Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Российские телеканалы заплатят $35-40 млн за права на показ ЧМ-2018

Российские телеканалы заплатят за показ Кубка конфедераций $3,5 млн, а за трансляции матчей чемпионата мира - около $35-40 млн. Об этом ТАСС сообщили два источника, не связанные друг с другом.

"За показ Кубка конфедераций телеканалы заплатят 3,5 миллиона долларов. Что касается чемпионата мира, то сейчас обсуждается финальная сумма. Она будет в тех рамках, который предложил конгломерат российских ТВ-компаний (Первый канал, ВГТРК, "Матч"), - 35-40 миллионов", - сказал источник.
Сегодня, 22:32
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
с бюджета возьмут 100, отдадут 35, бизнес по русски
Регистрация: 17.05.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.