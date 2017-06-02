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Матчи сборной России с Венгрией и Чили будут показаны на телеканале "Футбол 1"

Товарищеские матчи сборной России с командами Венгрии и Чили будут показаны на телеканале "Футбол 1" субхолдинга "ГКМ Матч". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе субхолдинга.

"Контрольные матчи сборной России покажем на тематическом канале "Футбол 1", - сказали в пресс-службе.
Теги: Сборная России Сборная Венгрии Сборная Чили
Вчера, 23:14
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