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Матчи сборной России с Венгрией и Чили будут показаны на "Матч ТВ"

Товарищеские матчи сборной России с командами Венгрии и Чили будут показаны на федеральном телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире.

"Подтверждаем трансляции товарищеских матчей сборной России 5 и 9 июня 2017 года на федеральном телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире. Программа передач оперативно изменена", - сказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
Теги: Сборная России Сборная Венгрии Сборная Чили
Сегодня, 17:20
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(2)
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Спартак-навсегда
Ну, и прекрасно! Уважают себя и нас!

Цитата: voron (CSKA)
Ну и хорошо, а то многим зрителям пришлось бы только счёт знать, а не игру смотреть

да это все равно смехотворно
наши сами организовывали товарняки (так как они в наших интересах),но заранее продумать трансляцию - зачеееем?
плюс все равно мало кто будет смотреть
во первых: мы все видели как наши играют в товарняках
во вторых: это будни...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 17:56) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Ну и хорошо, а то многим зрителям пришлось бы только счёт знать, а не игру смотреть
Регистрация: 10.03.2012
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 17:36) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, и прекрасно! Уважают себя и нас!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 17:35) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а двадцать реклам во время прямого эфира, как в ф-1, всунет тина?)
Регистрация: 1.06.2014
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