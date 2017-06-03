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Станция контроля за загрязнением воздуха появится в Екатеринбурге к ЧМ-2018

Станцию контроля за загрязнением атмосферы создадут в Екатеринбурге перед проведением матчей ЧМ-2018.

"Специально к чемпионату мира по футболу 2018 года будет установлена автоматическая станция контроля над загрязнением воздуха в Екатеринбурге. Станция будет работать на ту часть города, где будут проводиться спортивные мероприятия", - сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которого цитирует ТАСС.
Сегодня, 17:31
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