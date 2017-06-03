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Роман Широков: Черчесов вызвал всех тех, кого считает сильнейшими на данный момент
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отметил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал на Кубок конфедераций тех игроков, которых считал нужным.
"Черчесов не стал вызывать Кокорина, Шатова и Мамаева? Главный тренер себе не враг. Он вызвал всех тех, кого считает сильнейшими на данный момент. У меня нет оснований не доверять выбору Черчесова и его словам", - цитирует Широкова "Спорт-Экспресс".
"Черчесов не стал вызывать Кокорина, Шатова и Мамаева? Главный тренер себе не враг. Он вызвал всех тех, кого считает сильнейшими на данный момент. У меня нет оснований не доверять выбору Черчесова и его словам", - цитирует Широкова "Спорт-Экспресс".
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