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Роман Широков: Черчесов вызвал всех тех, кого считает сильнейшими на данный момент

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отметил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал на Кубок конфедераций тех игроков, которых считал нужным.

"Черчесов не стал вызывать Кокорина, Шатова и Мамаева? Главный тренер себе не враг. Он вызвал всех тех, кого считает сильнейшими на данный момент. У меня нет оснований не доверять выбору Черчесова и его словам", - цитирует Широкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Широков Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:15
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:22) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Он вызвал всех тех кто беспрекословно заглядывает ему в рот. Перед кубком федерации еще пара человек не выдержат этого напыщенного павлина и сославшись на травмы покинут сборную.
Регистрация: 20.02.2013
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