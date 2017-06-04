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Станислав Черчесов: травма Дзюбы? Бухаров такой же комплекции, изменения незначительные

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к предстоящем матче с Венгрией, а также ответил на вопрос, как на игре команды отразится потеря нападающего Артёма Дзюбы.

"Мы учитывали, как играет сборная Венгрии, старались проецировать это на грядущую игру. Посмотрели игры со Швецией и Швейцарией. У нас достаточно информации, чтобы быть готовыми к игре. Естественно мы хотим выиграть, для этого мы выходим на поле. Ждём сложной игры, будем выдавать максимум и хотим посмотреть на плоды нашей работы.

Мы с нетерпением и оптимизмом ждём две контрольные игры, которые укажут нам на наши плюсы и недостатки. Уверены, что проведённая работа принесёт свои плоды.

Мы старались наиграть некоторые вещи, внесли какие-то изменения, но они незначительные. Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба, поэтому здесь не стоит делать каких-то специальных вещей", — цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Бухаров Дзюба Сборная России
Сегодня, 18:33
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№13 Написал: AnK. (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
А комплекция здесь причём? Или журналисты что-то попутали либо Черчесов несёт чушь,от безысходности?!
Регистрация: 1.02.2017
№12 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 19:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile что за бред тренер который тренирует сборную сравнивает игровые качества игроков по комплекции
Регистрация: 20.10.2011
№11 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:37) #
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online

Он уже сам запутался по каким параметрам или критериям берет игрока в сборную! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№10 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 19:34) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Black Fox
По мысли Черчесова любой Бухаров способен полноценно заменить Ибрагимовича.

Нет, не каждый, надо еще каратэ подтянуть!!
Регистрация: 17.03.2017
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:15) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Черчесов ищет игроков по комлекциям. Ужас..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:13) #
  • +2
  •  (4)
online

Кир Мяс,
Нельзя. Бухарову питерский воздух вреден. Он сразу бухать начинает.
Регистрация: 23.09.2008
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:10) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
По мысли Черчесова любой Бухаров способен полноценно заменить Ибрагимовича.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 19:09) #
  • +4
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Болеет за:
«Ювентус»
Пусть Дзюба наконец вылечится, не вызывайте вы его никуда, пусть дома пельмени ест для комплекции
Регистрация: 17.03.2017
№5 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 19:05) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Теперь критерий футболиста в России- его комплектация? Черчесов же унизил сейчас и того и этого.
Регистрация: 19.10.2008
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:03) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Странный тренерский подход. По габаритам оценивает. На вес. Что ж и это метод! Один тренер - французик - на игру ставил по гороскопу.
Регистрация: 23.08.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
а дацик даже покрупнее, и что?он от этого умеет в футбол играть лучше этих двоих?
если вопрос комплекции, то сборную можно и на улице собрать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 18:37) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Только языком по меньше работает!!!
Регистрация: 21.05.2011
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (10)

Зениту тоже надо подумать о Бухарове
Регистрация: 20.04.2016
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