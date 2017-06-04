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Станислав Черчесов: травма Дзюбы? Бухаров такой же комплекции, изменения незначительные
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к предстоящем матче с Венгрией, а также ответил на вопрос, как на игре команды отразится потеря нападающего Артёма Дзюбы.
"Мы учитывали, как играет сборная Венгрии, старались проецировать это на грядущую игру. Посмотрели игры со Швецией и Швейцарией. У нас достаточно информации, чтобы быть готовыми к игре. Естественно мы хотим выиграть, для этого мы выходим на поле. Ждём сложной игры, будем выдавать максимум и хотим посмотреть на плоды нашей работы.
Мы с нетерпением и оптимизмом ждём две контрольные игры, которые укажут нам на наши плюсы и недостатки. Уверены, что проведённая работа принесёт свои плоды.
Мы старались наиграть некоторые вещи, внесли какие-то изменения, но они незначительные. Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба, поэтому здесь не стоит делать каких-то специальных вещей", — цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
"Мы учитывали, как играет сборная Венгрии, старались проецировать это на грядущую игру. Посмотрели игры со Швецией и Швейцарией. У нас достаточно информации, чтобы быть готовыми к игре. Естественно мы хотим выиграть, для этого мы выходим на поле. Ждём сложной игры, будем выдавать максимум и хотим посмотреть на плоды нашей работы.
Мы с нетерпением и оптимизмом ждём две контрольные игры, которые укажут нам на наши плюсы и недостатки. Уверены, что проведённая работа принесёт свои плоды.
Мы старались наиграть некоторые вещи, внесли какие-то изменения, но они незначительные. Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба, поэтому здесь не стоит делать каких-то специальных вещей", — цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
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