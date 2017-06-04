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Александр Самедов: с Черчесовым готовы тренироваться хоть 24 часа в сутки

Полузащитник сборной России Александр Самедов? отметил, что состояние команды значительно улучшилось за время сборов.

"Подготовка к матчу с командой Венгрии прошла хорошо. Вместе со Станиславом Черчесовым я готов тренироваться 24 в сутки. Мы работали 10 дней, медицинский штаб следит за нашим состояние и говорит, что мы еще будем прибавлять в функциональном плане", - цитирует Самедова ТАСС.
Теги: Самедов Черчесов Сборная России
Сегодня, 20:03
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