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На матче Венгрия - Россия ожидается до 14 тысяч зрителей

Порядка 12-14 тысяч зрителей ожидается на товарищеском матче сборных Венгрии и России, передает ТАСС.

Встреча пройдет в понедельник на стадионе "Гроупама Арена" в Будапеште, которая вмещает 22 тысячи зрителей. Российские болельщики могли купить билеты на матч до 3 июня в специальных офисах продаж. Продажа также будет открыта для россиян в кассах стадиона в день матча.
Теги: Сборная Венгрии Сборная России
Вчера, 23:49
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