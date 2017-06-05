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Эден Азар не поможет сборной Бельгии в матчах с Чехией и Эстонией

Полузащитник сборной Бельгии и "Челси" Эден Азар пропустит ближайшие матчи национальной команды из-за травмы.

Футболист получил травму голеностопа и не сыграет в товарищеской встрече с командой Чехии и в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 со сборной Эстонии, сообщает Sky Sports.

Матч бельгийцев с чехами состоится в Брюсселе 5 июня, а игра с эстонцами пройдет в Таллине 9 июня.

"Газета.ру"
Теги: Азар Сборная Бельгии
Сегодня, 03:20
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