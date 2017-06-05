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Бернд Шторк: сборная России делает ставку на тактическую выучку и физическую подготовку

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк поделился мнением по поводу предстоящего матча против национальной команды России.

"Я видел матчи вашей команды на чемпионате Европы, и могу сказать, что с тех пор в ней произошло очень много изменений. Прежде всего, поменялся главный тренер, началась смена поколений, вы перешли на схему с тремя центральными защитниками. Не хочу сравнивать ту команду с нынешней, но по последнему матчу с бельгийцами я заметил, что ваша команда делает ставку на тактическую выучку и физическую подготовку, это ее сильные стороны. Ваша команда проделала хорошую работу в том матче и выглядела очень достойно. Думаю, предстоящая игра станет хорошей проверкой вашей сборной перед Кубком конфедераций", - цитирует Шторка ТАСС.
Теги: Сборная Венгрии Сборная России
Сегодня, 06:19
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