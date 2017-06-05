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В Нижнем Новгороде запустили транспорт, брендированный ЧМ-2018
В Нижнем Новгороде прошло мероприятие, посвященное запуску общественного транспорта, брендированного символикой ЧМ-2018. В мероприятии приняла участие Посол Нижнего Новгорода на мировом первенстве, олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина. Первым от площади Маркина запустили трамвай №2, брендированный символикой турнира.
"В Нижнем Новгороде когда-то запустили первый трамвай в России, а теперь у нас появился и трамвай, брендированный символикой предстоящего Чемпионата. Жители города каждый день будут видеть напоминание на улицах города, что совсем скоро их ждет грандиозное событие. Верю, что нижегородцы поддержат все сборные, что приедут в наш город, и заполнят трибуны нового стадиона на всех матчах. Но я хочу верить, прежде всего, в удачную игру сборной России, что ребята, наконец, докажут, что могут хорошо играть в футбол, и сделают это прямо через несколько недель, в матчах Кубка Конфедераций", - цитирует Шкурихину welcome2018.com.
Ровно год назад была запущена волонтерская программа Оргкомитета "Россия-2018", поэтому в мероприятии приняли участие и кандидаты в волонтеры. Они вместе с Дарьей раздавали сувениры с символикой турнира пассажирам, поздравляли детей на центральной улице города – улице Большая Покровская.
"За год волонтерство стало для нас стилем жизни, с каждым мероприятием мы получаем необходимый опыт и новые знания. Все кандидаты понимают, что волонтерство на Чемпионате мира это и большая ответственность. Необходимо знать иностранный язык, быть коммуникабельным и открытым", - поделилась впечатлениями активистка волонтерского центра при ННГУ Арина Визгалова.
Также на улицах Нижнего Новгорода появились автобус (маршрут №43) и троллейбус (маршрут №31), брендированные символикой Чемпионата.
"Помимо брендированного трамвая сегодня запустили ещё автобус и тролейбус, - рассказывает директор ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" Екатерина Толокнова, - Скоро появится брендированный вагон в Нижегородском метрополитене, а также преобразятся кабинки на Нижегородской канатной дороге".
"В Нижнем Новгороде когда-то запустили первый трамвай в России, а теперь у нас появился и трамвай, брендированный символикой предстоящего Чемпионата. Жители города каждый день будут видеть напоминание на улицах города, что совсем скоро их ждет грандиозное событие. Верю, что нижегородцы поддержат все сборные, что приедут в наш город, и заполнят трибуны нового стадиона на всех матчах. Но я хочу верить, прежде всего, в удачную игру сборной России, что ребята, наконец, докажут, что могут хорошо играть в футбол, и сделают это прямо через несколько недель, в матчах Кубка Конфедераций", - цитирует Шкурихину welcome2018.com.
Ровно год назад была запущена волонтерская программа Оргкомитета "Россия-2018", поэтому в мероприятии приняли участие и кандидаты в волонтеры. Они вместе с Дарьей раздавали сувениры с символикой турнира пассажирам, поздравляли детей на центральной улице города – улице Большая Покровская.
"За год волонтерство стало для нас стилем жизни, с каждым мероприятием мы получаем необходимый опыт и новые знания. Все кандидаты понимают, что волонтерство на Чемпионате мира это и большая ответственность. Необходимо знать иностранный язык, быть коммуникабельным и открытым", - поделилась впечатлениями активистка волонтерского центра при ННГУ Арина Визгалова.
Также на улицах Нижнего Новгорода появились автобус (маршрут №43) и троллейбус (маршрут №31), брендированные символикой Чемпионата.
"Помимо брендированного трамвая сегодня запустили ещё автобус и тролейбус, - рассказывает директор ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" Екатерина Толокнова, - Скоро появится брендированный вагон в Нижегородском метрополитене, а также преобразятся кабинки на Нижегородской канатной дороге".
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