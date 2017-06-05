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Администрация Екатеринбурга перед ЧМ-2018 хочет заставить жильцов привести фасады домов к единообразному виду за свой счет (19)
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Администрация Екатеринбурга перед ЧМ-2018 хочет заставить жильцов привести фасады домов к единообразному виду за свой счет
Администрация Екатеринбурга хочет привести в единообразный вид фасады всех домов, которые расположены на "гостевых" маршрутах к ЧМ-2018, сообщает "Новый день".
В список вошли 2065 домов. Предполагается, что в домах, где у жителей по-разному выглядят балконы (застекленные или не застекленные), должны состояться собрания жильцов, которые должны принять решение по общему виду фасада дома – либо всем застеклить балконы, либо наоборот.
Этот же вопрос будет касаться и владельцев магазинов – вывески должны быть приведены в единообразный стиль в том случае, если в доме два и более магазина.
При этом администрация Екатеринбурга не намерена финансово помогать жителям. Мэрия пообещала обращаться в суд, если жители откажутся выполнять требования. Впрочем, какие конкретно санкции будут применены к отказникам, не уточняется.
В список вошли 2065 домов. Предполагается, что в домах, где у жителей по-разному выглядят балконы (застекленные или не застекленные), должны состояться собрания жильцов, которые должны принять решение по общему виду фасада дома – либо всем застеклить балконы, либо наоборот.
Этот же вопрос будет касаться и владельцев магазинов – вывески должны быть приведены в единообразный стиль в том случае, если в доме два и более магазина.
При этом администрация Екатеринбурга не намерена финансово помогать жителям. Мэрия пообещала обращаться в суд, если жители откажутся выполнять требования. Впрочем, какие конкретно санкции будут применены к отказникам, не уточняется.
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