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Администрация Екатеринбурга перед ЧМ-2018 хочет заставить жильцов привести фасады домов к единообразному виду за свой счет

Администрация Екатеринбурга хочет привести в единообразный вид фасады всех домов, которые расположены на "гостевых" маршрутах к ЧМ-2018, сообщает "Новый день".

В список вошли 2065 домов. Предполагается, что в домах, где у жителей по-разному выглядят балконы (застекленные или не застекленные), должны состояться собрания жильцов, которые должны принять решение по общему виду фасада дома – либо всем застеклить балконы, либо наоборот.

Этот же вопрос будет касаться и владельцев магазинов – вывески должны быть приведены в единообразный стиль в том случае, если в доме два и более магазина.

При этом администрация Екатеринбурга не намерена финансово помогать жителям. Мэрия пообещала обращаться в суд, если жители откажутся выполнять требования. Впрочем, какие конкретно санкции будут применены к отказникам, не уточняется.
Сегодня, 17:18
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19
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№19 Написал: american boy (Сегодня, 18:10) #
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Правильно все, хотите жить в центре - соблюдайте один архитектурный стиль, не хотите соблюдать - езжайте в промзону. ЗЫ администрация должна была замутить это нааамного раньше,когда только пошла эта тотальная волна с разноцветными балконами
Регистрация: 15.09.2016
№18 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
С одной стороны горячо приветствую его методы и борьбу с наркоманами в прошлом,

Не в курсе, что там за борьба была, но то что при Ройзмане Екатеринбург стал чемпионом по количеству вич-инфицированных - факт.

Цитата: Red_Dragon
да-да, а еще президентов, и даже президентов РФС тоже "выбирают

Мне не интересно что ты думаешь.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№17 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Black Fox
Цитата: Red_Dragon
выбрали?

Да,мэров в России выбирают. Не слышал?

да-да, а еще президентов, и даже президентов РФС тоже "выбирают" smile
Регистрация: 18.03.2017
№16 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 18:01) #
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online

Ройзман вообще поехал.
Регистрация: 10.10.2013
№15 Написал: Кристоф (Сегодня, 18:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
О господине Ройзмане мнение неоднозначное. С одной стороны горячо приветствую его методы и борьбу с наркоманами в прошлом, с другой - его политические взгляды и то как он управляет вверенным ему местом говорят о том что он, мягко говоря, не очень хороший руководитель.
Регистрация: 16.08.2008
№14 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Да ничего. За....ся иски высылать, не говоря уже о том чтобы попытаться их все выиграть. Просто банальный шантаж в расчете на трусость и лоховатость жителей

еще вопрос, что для мерии дешевле, застеклить или на судебные издержки потратиться.
Регистрация: 21.12.2010
№13 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
На фейк смахивает. А не будут стеклить и что?

Да ничего. За....ся иски высылать, не говоря уже о том чтобы попытаться их все выиграть. Просто банальный шантаж в расчете на трусость и лоховатость жителей.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№12 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
читаю и думаю... нах не ЧМ, а нах мэрию с ее обращениями в суд, где законы есть, предполагающие требования этой мать ее мэрии??? где они прописаны??? Идет мэр на х@й и его пиздомэрия туда же
Регистрация: 31.05.2016
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:53) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Ёбнулись? Даже у нас город за свой счёт это делает


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:51) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
На фейк смахивает. А не будут стеклить и что? выселят. бредятина какая то
Регистрация: 21.12.2010
№9 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Или хочешь сказать, что мы себе губера-Жлоба выбрали?

Жлоба нам Мендель подсунул, а Ройзмана екатеринбуржцы сами на свою голову выбрали.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:45) #
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Цитата: Black Fox
Выбрали мэром еврея - кушайте теперь...

Да кто ж их выбирает-то? Или хочешь сказать, что мы себе губера-Жлоба выбрали?
И если Урал не может принять ЧМ, ибо дома рылом не вышли, отдайте Краснодару - там Галицкий лично всем застеклит.
Регистрация: 12.11.2007
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
нах. вообще это ЧМ

может нах надо мэрию, а не ЧМ?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пи3дец какой-то... нах. вообще это ЧМ


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: vlees1 (Сегодня, 17:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Будни сверх державы))
Регистрация: 13.05.2017
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:34) #
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Болеет за:
«Ростов»
Реновация однако.
Регистрация: 16.05.2017
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Red_Dragon
выбрали?

Да,мэров в России выбирают. Не слышал? Этот жидовин еще и на выборы губернатора области от "Яблока" собрался. И ведь выберут же, кретины...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Black Fox
Выбрали мэром еврея - кушайте теперь...

выбрали? smile
Регистрация: 18.03.2017
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:21) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Выбрали мэром еврея - кушайте теперь...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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