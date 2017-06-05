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Александр Тарханов: сборная неудачно провела последние матчи, а поражения не придают уверенности
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии контрольного матча национальной команды с Венгрией подчеркнул, что россияне должны стремиться к победе во всех встречах.
"На что буду внимание обращать в первую очередь? На то, как укомплектуют атакующую группу. По краям вроде бы ясно, а именно комплектация средней линии любопытна. Есть Смолов, Бухаров, то есть выбор присутствует. Надо скомплектовать среднюю линию, чтоб ребята хорошо взаимодействовали и вели игру. Я сегодня с утра смотрел игру сборных Голландии с Кот-д`Ивуаром, получился хороший матч. Правда, там было много замен, но все равно голландцы разорвали соперника. Нам тоже нужно побеждать. Всегда нужно к этому стремиться. Мы неудачно сыграли последние матчи, а поражения не придают уверенности", - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".
"На что буду внимание обращать в первую очередь? На то, как укомплектуют атакующую группу. По краям вроде бы ясно, а именно комплектация средней линии любопытна. Есть Смолов, Бухаров, то есть выбор присутствует. Надо скомплектовать среднюю линию, чтоб ребята хорошо взаимодействовали и вели игру. Я сегодня с утра смотрел игру сборных Голландии с Кот-д`Ивуаром, получился хороший матч. Правда, там было много замен, но все равно голландцы разорвали соперника. Нам тоже нужно побеждать. Всегда нужно к этому стремиться. Мы неудачно сыграли последние матчи, а поражения не придают уверенности", - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".
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