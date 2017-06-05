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Стадионы КК-2017 перешли в управление оргкомитета "Россия 2018" и ФИФА
Стадионы в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани, которые будут принимать матчи Кубка Конфедераций 2017, перешли в управление ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018". Об этом заявил председатель оргкомитета вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"На всех стадионах Кубка Конфедераций уже работает режим турнира, FIFA и Оргкомитет приступили к работе по четким графикам, к примеру волонтеры уже на стадионах. На каждой арене работают операционные штабы, а вход на территорию спортивных объектов доступен только по аккредитации", – сказал Мутко.
Матчи Кубка Конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Сочи ("Стадион Фишт"), Москве ("Стадион Спартак"), Санкт-Петербурге ("Стадион Санкт-Петербург"), Казани ("Казань Арена").
"Коммерсант"
"На всех стадионах Кубка Конфедераций уже работает режим турнира, FIFA и Оргкомитет приступили к работе по четким графикам, к примеру волонтеры уже на стадионах. На каждой арене работают операционные штабы, а вход на территорию спортивных объектов доступен только по аккредитации", – сказал Мутко.
Матчи Кубка Конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Сочи ("Стадион Фишт"), Москве ("Стадион Спартак"), Санкт-Петербурге ("Стадион Санкт-Петербург"), Казани ("Казань Арена").
"Коммерсант"
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