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Дополнительные поезда выйдут на линии московского метро в дни Кубка конфедераций

Дополнительные составы выйдут на линии московского метрополитена в часы пик в дни проведения Кубка конфедераций. Об этом сообщил первый замначальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"В отдельные часы график движения поездов будет увеличен, чтобы поддержать увеличенный пассажиропоток", - цитирует Латыпова ТАСС.
Сегодня, 21:15
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