Продажу алкоголя могут ограничить в Петербурге во время матчей Кубка конфедераций

В Законодательное собрание Петербурга внесен проект регионального закона, который предусматривает запрет на продажу алкогольных напитков в стеклянной таре вблизи стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") во время Кубка конфедераций."Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству решила внести на рассмотрение Законодательного собрания проект закона "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения Кубка конфедераций 2017 года", - сообщили в Заксобрании.Согласно проекту, в радиусе 2 км от входа на стадион будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянных бутылках, при этом не только в магазинах, но и в кафе и ресторанах.