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"Крылья Советов" организуют выезд для болельщиков на матч Россия – Мексика

"Крылья Советов" организует поездку для самарских любителей футбола в Казань на матч 3-го тура группы "А" Кубка Конфедераций, в котором сборная России встретится с национальной командой Мексики.

Игра состоится 24 июня на стадионе "Казань Арена" и начнется в 18:00. Стоимость тура составит 1500 рублей. Количество мест ограничено. В случае, если заявок наберется больше, чем мест в автобусе, будет проведена лотерея среди подавших заявки.

"Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Сборная России
Сегодня, 22:36
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