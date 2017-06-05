"Крылья Советов" организуют выезд для болельщиков на матч Россия – Мексика

"Крылья Советов" организует поездку для самарских любителей футбола в Казань на матч 3-го тура группы "А" Кубка Конфедераций, в котором сборная России встретится с национальной командой Мексики.Игра состоится 24 июня на стадионе "Казань Арена" и начнется в 18:00. Стоимость тура составит 1500 рублей. Количество мест ограничено. В случае, если заявок наберется больше, чем мест в автобусе, будет проведена лотерея среди подавших заявки.