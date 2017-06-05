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Британский журналист: сделка с "Халлом" завершена, Слуцкий будет зарабатывать 450 тысяч фунтов (25)
Британский журналист: сделка с "Халлом" завершена, Слуцкий будет зарабатывать 450 тысяч фунтов (25)
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Денис Попов: если у нас не будет в каждой зоне ПФЛ по 20 команд, то сборной вообще ничего не светит (1)
Денис Попов: если у нас не будет в каждой зоне ПФЛ по 20 команд, то сборной вообще ничего не светит (1)
17:40
Александр Тарханов: сборная неудачно провела последние матчи, а поражения не придают уверенности
Александр Тарханов: сборная неудачно провела последние матчи, а поражения не придают уверенности
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Администрация Екатеринбурга перед ЧМ-2018 хочет заставить жильцов привести фасады домов к единообразному виду за свой счет (34)
Администрация Екатеринбурга перед ЧМ-2018 хочет заставить жильцов привести фасады домов к единообразному виду за свой счет (34)
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Ринат Билялетдинов: статус матча с Венгрией позволяет сборной России поэкспериментировать с составом (3)
Ринат Билялетдинов: статус матча с Венгрией позволяет сборной России поэкспериментировать с составом (3)
"Крылья Советов" организуют выезд для болельщиков на матч Россия – Мексика
"Крылья Советов" организует поездку для самарских любителей футбола в Казань на матч 3-го тура группы "А" Кубка Конфедераций, в котором сборная России встретится с национальной командой Мексики.
Игра состоится 24 июня на стадионе "Казань Арена" и начнется в 18:00. Стоимость тура составит 1500 рублей. Количество мест ограничено. В случае, если заявок наберется больше, чем мест в автобусе, будет проведена лотерея среди подавших заявки.
"Крылья Советов"
Игра состоится 24 июня на стадионе "Казань Арена" и начнется в 18:00. Стоимость тура составит 1500 рублей. Количество мест ограничено. В случае, если заявок наберется больше, чем мест в автобусе, будет проведена лотерея среди подавших заявки.
"Крылья Советов"
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