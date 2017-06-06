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Денис Глушаков: у нас в матче с Венгрией были погрешности, выводы сделаем

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал победу над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче.

"Установку мы выполнили. Были какие-то погрешности, но мы готовимся. Первый матч после чемпионата, надо было вкатиться в игровой тонус. Тренировки тренировками, а матчи — это совсем другое. Время ещё есть, впереди игра с Чили. Мы посмотрим соперника, разберём ошибки, сделаем выводы и будем идти дальше. При всём уважении к Венгрии, с Чили сложнее играть.

Про Зобнина пока никто ничего точно не знает. Дай бог, чтобы всё обошлось и было хорошо", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
Теги: Глушаков Сборная Венгрии Сборная России
Сегодня, 00:47
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