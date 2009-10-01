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Виталий Мутко: травма Зобнина - большая беда для нас

Травма полузащитника сборной России Романа Зобнина является большой бедой для национальной команды перед Кубком конфедераций-2017, заявил президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Травма Зобнина - большая беда для нас. Парень в великолепной форме, сезон шикарный, очень расстроен. Будем надеяться, по прибытии сделаем все возможное. Будем надеяться, что господь нам поможет. Жалко, конечно. Хочется его поддержать, сезон фантастический у него, объемы огромные делает. Будем надеяться, что все хорошо, но предварительно пока информация тревожная. Посмотрим", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Зобнин
Сегодня, 01:01
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 01:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мутко - большая беда для нас


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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