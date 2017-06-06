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Игорь Акинфеев: сборная России выиграла - и хорошо

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев кратко прокомментировал победу команды над венграми (3:0) в товарищеском матче.

"Выиграли — и хорошо. Функциональное состояние команды? Не могу оценить, я же не тренер", - цитирует Акинфеева "Чемпионат.сом".

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 9 июня в Москве против Чили.
Теги: Акинфеев Сборная Венгрии Сборная России
Сегодня, 01:57
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