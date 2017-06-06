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Александр Бухаров: не считаю, что венгры играли грязно

Нападающий сборной России Александр Бухаров поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Венгрии (3:0).

"То, что забили три гола, — хорошо сыграли на контратаках и стандартах. Была поставлена задача сыграть на ноль. К тому же это была первая игра сборной, потихоньку набираем игровой тонус, входим в ритм. Не грязно ли играли венгры? Да нет. Игра была боевая, и момент с травмой Зобнина был чисто игровой, случайно попало в ногу. У него есть какое-то повреждение, а больше я ничего не знаю", - цитирует Бухарова "Чемпионат.сом".
Теги: Бухаров Сборная Венгрии Сборная России
Сегодня, 04:40
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