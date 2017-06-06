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Газон на "Волгоград Арене" засеют в сентябре

Газон на волгоградском стадионе Чемпионата мира 2018 начнут засеивать в сентябре. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Подрядчикам предстоит до 1 августа освободить территорию поля от строительных конструкций, чтобы в первой декаде сентября начать посев газона - по мнению специалистов, в волгоградском климате это лучшие агротехнические сроки", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на стадионе завершены основные монолитные работы, устройство трибун, монтаж несущей решетчатой фасадной конструкции. Продолжается возведение входных групп и обходной пешеходной эстакады, монтируются инженерные коммуникации, идет отделка помещений внутри сооружения и остекление стадиона витражами, площадь которых составит 11 тысяч кв м.
Сегодня, 06:10
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