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В Екатеринбурге к ЧМ-2018 откроется центр подготовки городских волонтеров

Екатеринбургский центр подготовки городских волонтеров Чемпионата мира 2018 откроется в Екатеринбурге 7 июня, сообщает welcome2018.com.

"Торжественная церемония открытия центра подготовки городских волонтеров Чемпионата мира состоится 7 июня, во Дворце игровых видов спорта. Сразу после открытия центра начнутся интервью с кандидатами в волонтеры ЧМ-2018 в Екатеринбурге, оставившими свою заявку на сайте ekaterinburg-2018.ru. Специально подготовленные рекрутеры волонтерского центра оценят такие компетенции кандидатов, как коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и многое другое, а также проверят уровень владения английским и другими иностранными языками", - сообщили в администрации Екатеринбурга.

В открытии волонтерского центра могут принять участие все желающие. "Гостей ждут викторины, ценные подарки и сувениры с символикой ЧМ-2018. Каждому участнику праздника достанется кусок огромного праздничного торта. В празднике примет участие победитель ралли-марафона "Дакар-2017" и посол Екатеринбурга на ЧМ-2018 Сергей Карякин", - рассказали организаторы.

В городской администрации рассказали, что по завершении праздничных мероприятий активисты центра пройдут шествием по центральным улицам города до строящегося стадиона "Екатеринбург Арена". "По пути они будут рассказывать жителям о возможности стать волонтером ЧМ-2018 в Екатеринбурге. На стадионе к ним присоединятся активисты волонтерского центра ЧМ-2018, созданного на базе Уральского федерального университета".
Сегодня, 06:22
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