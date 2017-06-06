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Георгий Джикия: cыграли нормально. Главное, что выиграли 3:0
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мыслями после победы над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче.
"Сыграли нормально. Главное, что выиграли 3:0. Не хватало взаимопонимания? У меня это было связано с тем, что я дебютировал. С первых минут старался играть чуть проще, но хочу поблагодарить ребят, все подсказывали. Считаю, что счёт по игре. Всех с победой. По ситуации с травмой: рабочий момент. Неудачно упал на колено, но думаю всё будет нормально. Во вторник обследование", - цитирует Джикию "Матч ТВ".
"Сыграли нормально. Главное, что выиграли 3:0. Не хватало взаимопонимания? У меня это было связано с тем, что я дебютировал. С первых минут старался играть чуть проще, но хочу поблагодарить ребят, все подсказывали. Считаю, что счёт по игре. Всех с победой. По ситуации с травмой: рабочий момент. Неудачно упал на колено, но думаю всё будет нормально. Во вторник обследование", - цитирует Джикию "Матч ТВ".
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