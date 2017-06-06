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Георгий Джикия: cыграли нормально. Главное, что выиграли 3:0

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мыслями после победы над командой Венгрии (3:0) в товарищеском матче.

"Сыграли нормально. Главное, что выиграли 3:0. Не хватало взаимопонимания? У меня это было связано с тем, что я дебютировал. С первых минут старался играть чуть проще, но хочу поблагодарить ребят, все подсказывали. Считаю, что счёт по игре. Всех с победой. По ситуации с травмой: рабочий момент. Неудачно упал на колено, но думаю всё будет нормально. Во вторник обследование", - цитирует Джикию "Матч ТВ".
Теги: Джикия Сборная России Сборная Венгрии
Сегодня, 06:28
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№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 07:43) #
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Здоровья тебе! Мужик! Покуда вот так с горящими глазами будут пластаться на поле и под мячи кидаться, будет толк!
Регистрация: 1.06.2017
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