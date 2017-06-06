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Александр Головин: сейчас чувствую себя хорошо, но мне ещё есть куда прибавлять

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мыслями после победы над командой Венгрии (3:0) в контрольном матче.

"Мы хорошо играли, все понимали, что и кому нужно делать на поле. Хорошо действовали в обороне и реализовали свои моменты. При этом понимаем, в чём заключаются претензии Черчесова. При отборе мяча несколько раз его сразу теряли. Из-за этого получили много острых атак. Защита была не сбалансирована. Нужно было сохранить мяч после отбора, тогда была бы легче.

Сейчас чувствую себя хорошо, но мне ещё есть куда прибавлять. Во время игры было немного душно, поэтому пришлось чуть тяжелее, чем обычно. В концовке меня перевели на левый фланг вместо Жиркова. Но в ЦСКА я тоже играл на этой позиции, поэтому никаких проблем с этим не было. 3:0 – это вполне заслуженный счет. Были хорошие моменты, мы их реализовали и, как минимум, ни в чем не уступили этой команде", - цитирует Головина "Матч ТВ".
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 06:44
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