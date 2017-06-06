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В Татарстане ожидают минимум 150 тысяч туристов на КК-2017

Порядка 150 тысяч туристов приедут в Татарстан на матчи Кубка конфедераций, сообщил председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

"Мы предварительно ожидаем порядка 150 тысяч туристов, которые приедут в течение двух недель проведения турнира. Возможно, эта цифра будет больше. Но я думаю, это в коридоре от 150 до 200 тысяч человек. Это примерно на 35-40% больше, чем в обычный туристический сезон", - цитирует его ТАСС.

Во время проведения Кубка конфедераций туристам предложат специальные экскурсии на русском и английском языках, в том числе и экстремальные. Гости республики смогут посетить скачки, совершить заезд на автодроме и окунуться в озера Татарстана, прыгнуть с парашютом. Специально для гостей Кубка конфедераций каждую субботу в национальном комплексе "Туган авылым" будет проходить театрализованное фольклорное шоу KAZAN. Также с 16 июня начнется фестиваль "Рыбная неделя", каждую среду будет проходить фестиваль "Цветочная Казань".

С 19 июня в Татарском академическом государственном театре оперы и балета стартует Международный музыкальный фестиваль Kazan classic fest. В Великом Болгаре болельщики смогут принять участие в средневековых богатырских эстафета, а в Свияжске - научиться татарским ремеслам.
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